شكرا لقرائتكم خبر عن "الفنية العسكرية" تحصد المركز الأول بالمسابقة الدولية للمواد المركبة بروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار دعم القيادة العامة للقوات المسلحة وسعيها الدائم لتحديث المنظومة العلمية والبحثية بالكليات والمعاهد العسكرية المختلفة لتخريج جيلاً قادراً على استيعاب واستخدام التكنولوجيا الحديثة الهائلة، شاركت الكلية الفنية العسكرية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى المنتدى الدولى لعلوم وتكنولوجيا المواد المركبة، والذى عقد بجامعة باومان الروسية خلال المدة من 17 إلى 23 نوفمبر.

ونجح فريق طلبة الكلية الفنية العسكرية فى الحصول على المركز الأول فى المسابقة من بين 24 فريقاً يمثلون 13 جامعة و 8 مؤسسات صناعية حول العالم، كما حصل الفريق على كأس التميز والمركز الأول فى جميع المراحل النظرية والعملية للمسابقة متفوقاً على جميع المنافسين من الجامعات الأخرى، وسط إشادة واسعة من القائمين على المسابقة من الجانب الروسى.

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وقد حرصت الكلية الفنية العسكرية على الإعداد والتأهيل الجيد للمشاركين، حيث خضعوا لدورة تدريبية لرفع مهاراتهم فى مجال استخدام تقنية الواقع الافتراضى (‪virtual Reality) المستخدمة هذا العام فى المسابقة داخل جامعة باومان الروسية.

كما أشاد وزير التعليم العالى والبحث العلمى بقدرات الفريق المصرى المشارك فى المسابقة، والذى حصل على المركز الأول وساهم فى رفع علم مصر عالياً وسط مشاركة عدة فرق من مختلف دول العالم.

يذكر أن الكلية الفنية العسكرية تعقد مسابقة محلية فى مجال المواد المركبة سنوياً تحت رعاية القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك ضمن بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بما يحقق أقصى استفادة فى مجال تصنيع المواد المركبة وبناء بيئة علمية بين الطلاب للعمل بشكل جماعى ونقل وتبادل الخبرات بين طلبة الكلية الفنية العسكرية وباقى الجامعات العالمية وتعزيز مهارات القيادة وبناء فريق عمل متجانس قادر على استيعاب واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية.