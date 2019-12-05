شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وطقس غير مستقر فى لبنان.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى تسود أجواء من عدم الاستقرار الشارع السياسي اللبنانى بسبب استمرار التظاهرات، يعانى أيضا لبنان من عدم استقرار فى الأحوال الجوية والطقس، إذ تسود لبنان أجواء غير مستقرة وانخفاض درجات الحرارة، وتساقط الأمطار التى تصل لحد السيول على عدة مناطق فى بلاد الأرز.

وتداول رواد موقع تويتر، مجموعة من الفيديوهات والصور، توضح حجم السيول التى أغرقت عدم مناطق فى لبنان، إذ أغرقت المياه الشوارع، وأعاقت حركة مرور الأفراد والسيارات.



سيول لبنان



لبنان

وفى فيديو منهم تبدو حركة المياه شديدة، إذ تزيح السيارات، وتعيق حركة المرور، كما أدت لاصطدام سيارات ببعضها البعض وانقلاب سيارة أخرى.