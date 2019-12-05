"الاستئناف" تسترد 270 مليون جنيه من صلاح دياب ومحمود الجمال نظير التصالح

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وكان قاضي التحقيق وجه اتهامات لرجلى الأعمال تمثلت فى الاستيلاء على أراضى بالدولة على طريق "مصر- إسكندرية" الصحراوى، وتغيير نشاطها من الاستثمار والاستصلاح الزراعى، إلى نشاط سكنى وتحويلها إلى منتجعات وقصور وفيلات، بالمخالفة للقانون.
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