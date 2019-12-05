هيئة ميناء دمياط تكشف تفاصيل الهبوط بأحد الأرصفة وتؤكد انتظام حركة الملاحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة ميناء دمياط ، أنه أثناء قيام شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجيت ) بتنفيذ أعمال تطوير محطة الحاويات رقم 1 بميناء دمياط لصالح شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البري و البحري حدث فتح لاحدى الخلايا المكونة للرصيف رقم 1 بالمحطة . وقالت هيئة ميناء دمياط ، فى بيان صحفى أن ذلك الى حدوث تجويف داخلي محدود داخل الرصيف وتم احتوائه على الفور وجارى أعمال الاصلاح بمعرفة الشركة المنفذة ، مشددة على أن ذلك لم يؤثر على حركة الملاحة أو التراكى بالميناء نهائيا .

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