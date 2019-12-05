شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يلتقى رئيس الحكومة الإيطالى على هامش زيارته لروما ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سامح شكرى، وزير الخارجية، برئيس الحكومة الإيطالى جوزيبى كونتى، اليوم الخميس، على هامش زيارته الرسمية لإيطاليا والتى بدأت أمس الأربعاء.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عبر تويتر :" الآن... رئيس الوزراء الإيطالي يستقبل وزير الخارجية سامح شكري بمقر رئاسة الوزراء الإيطالية".



وزارة الخارجية

ووصل سامح شكرى وزير الخارجية إلى العاصمة الإيطالية روما أمس الأربعاء للمشاركة في النسخة الخامسة لمنتدى روما للحوار المتوسطى، فضلاً عن إتمام زيارة ثنائية إلى كل من إيطاليا والفاتيكان للقاء قيادات وكبار مسئولى الدولتين، وذلك خلال الفترة من 5-7 ديسمبر الجارى.

أوضح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مشاركة الوزير شكرى بفعاليات المنتدى تتضمن إلقاء مداخلة خلال إحدى الجلسات الحوارية، تتناول وجهة النظر المصرية إزاء عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية.

Advertisements



وزير الخارجية ورئيس الحكومة الإيطالية



سامح شكرى وكونتى