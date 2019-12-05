صور.. الناقد الرياضى عصام شلتوت فى "كيدزو أكاديمى" ومسابقات رياضية جديدة قريبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الناقد الرياضى عصام شلتوت، حضانة كيدزو أكاديمى، حيث قام بتنظيم مباراة كرة قدم بين أطفال الحضانة وقضى وقت ممتع ورياضى، كما وعد "شلتوت" بتنظيم مسابقات رياضية قريبا داخل حضانة كيدزو أكاديمى والإشراف عليها لاكتشاف المواهب الرياضية بين أطفال الحضانة، وذلك فى إطار استعداد الحضانة لتجهيز مينى ملعب لكافة ألعاب الكرة بأنواعها. وفى هذا الإطار، تتقدم إدارة حضانة "كيدزو أكاديمى" بالشكر للناقد الرياضى عصام شلتوت على ثقته وزيارته للحضانة وتشجيع الأطفال على حب الرياضة وضرورة ممارستها من الصغر. Advertisements كما ترحب إدارة الحضانة باستقبال أطفال جدد، معلنة عن تقديمها لعروض خاصة للأطفال الجدد بمناسبة العام الميلادى الجديد 2020. ويشار إلى أن، حضانة "كيدزو أكاديمى" بالدقى، هى حضانة تعليمية للأطفال تستقبل من سن 3 شهور وحتى دخول المدرسة، كما تتميز الحضانة بتأهيل الأطفال للدخول إلى المدرسة على كافة المستويات، حيث تقدم مواد تعليمية متنوعة بين اللغة الإنجليزية والفرنسية، واللغة العربية وتحفيظ القرآن وتعليم المنتسورى والآرت والكرافت، هذا بجانب، الألعاب الرياضية التى توفرها الحضانة كالجمباز والسباحة "فى فصل الصيف".

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