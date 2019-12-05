مباحثات ثنائية بين سامح شكرى ووزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد سامح شكرى وزير الخارجية، مباحثات رسمية، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي حول سُبل دفع العلاقات الثنائية، على هامش زيارته لإيطاليا.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عبر تويتر: "في مستهل زيارته الحالية إلى العاصمة روما.. وزير الخارجية سامح شكري يعقد محادثات رسمية مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي حول سُبل دفع العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".
سامح شكرى
وزارة الخارجية
ووصل سامح شكرى وزير الخارجية إلى العاصمة الإيطالية روما أمس الأربعاء للمشاركة في النسخة الخامسة لمنتدى روما للحوار المتوسطى، فضلاً عن إتمام زيارة ثنائية إلى كل من إيطاليا والفاتيكان للقاء قيادات وكبار مسئولى الدولتين، وذلك خلال الفترة من 5-7 ديسمبر الجارى.
أوضح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مشاركة الوزير شكرى بفعاليات المنتدى تتضمن إلقاء مداخلة خلال إحدى الجلسات الحوارية، تتناول وجهة النظر المصرية إزاء عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية.
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