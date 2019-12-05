شكرا لقرائتكم خبر عن قفا معلم.. المصريون يسخرون من قنوات الإخوان بعد سقطة بسمة وهبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدد من المواطنين عدم فى استطلاع اجرته كاميرا " دوت مصر" ثقتهم في القنوات الإخوانية، وما تقدمه من محتويات، خاصة أنها ممولة من جهات تسعى وتهدف إلى تدمر الدولة المصرية، وترويج الشائعات والأكاذيب لتحقيق أهداف تلك الجهات.

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وسخر المصريون من قنوات الجماعة الإرهابية والقائمين عليها مغيبون تماما، ودائما ما ينساقون وراء أي شيء ويقومون بتحريفه وترويج الشائعات، في الإشارة إلى فخ الاعلامية بسمة وهبة الخدعة التي قامت بها، ضد قنوات جماعة الإخوان لكشف خداعهم وترويجهم للشائعات.

كما أكد المواطنون أن الشعب المصرى يمارس حياته بشكل طبيعى، كما أن ما تم تنفيذه من مشروعات لم تنفذ خلال الفترة الماضية لم تشهده البلاد منذ 100 عام.