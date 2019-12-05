شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية المهنية للمعلمين تقرر مدة فترة تلقى ملفات الترقى للمعلمين حتى 12 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مدة فترة تلقى ملفات الترقى للمعلمين للعام الدراسى 2018،2019 حتى 12 ديسمبر الجارى على موقع بيانات كادر المعلم.
وطالبت الأكاديمية المهنية للمعلمين من المعلمين الذين اجتازوا الاختبارات ولم يتقدموا بأوراقهم إلى الإدارة التعليمية التابعين لها سرعة تسليمها للإدارة ويتحمل المعلم كل الأثار المترتبة على عدم تقديم ملفه للإدارة التعليمية خلال المدة المحددة على أن تقوم الإدارات بمراجعة الملفات وتسليمها إلى فروع الأكاديمية المهنية فى المحافظات.
وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين أنه يجب على المعلمين الدخول على موقع كادر المعلم للتأكد من تسجيل استيفاء ملف الترقى وطباعة تقرير للتسجيل والاحتفاظ به.
كانت هذه تفاصيل خبر الأكاديمية المهنية للمعلمين تقرر مدة فترة تلقى ملفات الترقى للمعلمين حتى 12 ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.