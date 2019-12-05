أخبار مصر | الأحد.. البرلمان يناقش تقرير اللجان النوعية عن الصناديق الخاصة والهيئات الشبابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأحد.. البرلمان يناقش تقرير اللجان النوعية عن الصناديق الخاصة والهيئات الشبابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال في الجلسة العامة والمُقرر انعقادها الأحد القادم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

كما يناقش المجلس، تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017.

