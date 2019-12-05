أخبار مصر | بـ"100 جنيه".. تقدر تشتري إيه من معرض زهور الخريف؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"100 جنيه".. تقدر تشتري إيه من معرض زهور الخريف؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل معرض زهور الخريف فعالياته واستقباله للزوار بحديقة المتحف الزراعي بمنطقة الدقي بالجيزة. وسط إشادة الزوار بتوافر مجموعات مختلفة من نباتات الزينة والزهور بأسعار مخفضة في متناول كافة فئات المجتمع.

وتستعرض "الخليج 365" في هذا التقرير مجموعة من النباتات والزهور منخفضة الأسعار بحيث يمكن شراء عددا منها بـ مائة جنيه فقط.

الجارونيا

تعرض شركة عامر للإنتاج الزراعي "الجارونيا"، مجموعة رائعة من الجارونيا بألوانها المختلفة، "الأبيض، الموف، الأحمر، النبيتي، الروز" وهي نبات زينة يستخدم في اللاند سكيب، وتتميز بكونها مزهرة على مدار العام، وتباع في معرض زهور الخريف بـ 12 جنيها فقط.

أنواع مختلفة من الصبار

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كما يوجد بالمعرض أنواع من الصبار ذات المظهر الجميل والتي لا يتعدى سعرها الـ 10 جنيهات، ومنها أنواع "كلانشو، اشفيريا ، ستابليا ، بورتولاكيا" ذات المظهر الرائع، وتجدها معروضة في جناح مزرعة الصبار العالمية.

زهور بـ 5 جنيهات

وكانت المفاجأة في "مشاتل أبو يوسف" التي تعرض زهور "القطيفة والباتونيا " مقابل 5 جنيهات فقط للنبتة، كما تعرض أنواعا مختلفة من الورد البلدي، والنباتات الطبية والعطرية بأسعار في متناول الجميع.

كما يوجد بأجنحة الشركات المختلفة بالمعرض ألاف النباتات والزهور المختلفة، وبأسعار متباينة بما يلبي احتياجات فئات الزوار المختلفة.

بعد توقف دام لأكثر من 30 عاما

وافتتح الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في 9 نوفمبر الماضي فعاليات معرض زهور الخريف بعد توقف دام لأكثر من 30 عاما بحديقة المتحف الزراعي بالجيزة.

ويشارك في المعرض الذي تستمر فعالياته 45 يوما، العديد من الشركات المتخصصة في نباتات الزينة والصبارات النادرة واللاند سكيب ومستلزمات الحدائق، فضلا عن عدد من الجهات التابعة لوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.