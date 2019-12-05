أخبار مصر | معهد "معتمد" يشارك في المؤتمر الأول بين كليات طب الأزهر وجامعة رأس الخيمة

وجاء ذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، في الفترة من 30 نوفمبر الى 2 ديسمبر 2019م بقاعة الأزهر للمؤتمرات بالقاهرة.

وشارك فى المؤتمر الدكتورة أميمة كامل، وكيل المعهد العربى "معتمد" لشئون التعليم والتدريب بندوة ثقافية عن أنشطة المعهد وعن محو الأمية الصحية وأهمية نشر التوعية الصحية لكل الفئات المجتمعية ودور مقدمي الخدمات الصحية، كما شارك المعهد فى تقديم ورشة عمل عن مهارات القيادة.

تنوعت جلسات المؤتمر وتناولت موضوعات نقاشية مختلفة وركزت على نظام التعليم الطبي الجديد عيوبه ومميزاته وكيفية تطويره ثم تناولت موضوعات تهدف إلى تحسين مستوى التوعية الطبية لمقدمي الخدمات الصحية.