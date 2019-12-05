أخبار مصر | "سعفان" يبحث مع 3 وزراء أفارقة التعاون في مجالات العمل والتدريب والحوسبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان" يبحث مع 3 وزراء أفارقة التعاون في مجالات العمل والتدريب والحوسبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، نظرائه وزراء العمل في نيجيريا، وجنوب افريقيا، وكوت ديفوار، وذلك على هامش انعقاد الاجتماع الإقليمي الإفريقي الـ 14 لمنظمة العمل الدولية المنعقد حاليا في ابيدجان عاصمة كوت ديفوار -المشارك فيه 54 دولة إفريقية وأكثر من 400 مندوب وخبير من عالم العمل- لبحث عدد من الملفات التي تتعلق بعمل وزارات العمل بهذه الدول، وتعزيز سُبل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل والتدريب والتشغيل، وتبادل الخبرات، وإمكانية الاستفادة من المراكز التدريبية المصرية وخاصة في صعيد مصر.

وأكد الوزراء عمق العلاقات بين بلدانهم وما تربطهم من علاقات ثنائية تعد نموذجا للاعتزاز، وأشاد "سعفان" بالعلاقات التي تربط بين مصر، ونيجيريا، وجنوب افريقيا، وكوت ديفوار،والتي وصفها بأنها "متميزة"، مؤكدا اهتمام الدولة المصرية بتكثيف التعاون مع دول القارة نظرا لوجود إرادة سياسية وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية التعاون مع الدول الإفريقية في كل المجالات، مشيرا إلى مستوى العلاقات المتميزة مع مصر وشقيقاتها في إفريقيا، منوها إلي أنها تعود روابط الصداقة والإخاء منذ زمن بعيد.

وقدم سعفان باسم مصر حكومة وقيادة وشعبا وقيادة الشكر لدولة كوت ديفوار لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا.

واستعرض "سعفان، التطوير الجاري حاليا من قبل الوزارة في مراكز التدريب المهني المصرية، مشيرا إلي أنه يجري الانتهاء من تطوير وتجهيز ورفع كفاءة واستكمال الأعمال الإنشائية في 38 مركزا ثابتا بمديريات القوي العاملة بمحافظات مصر، فضلا عن تطوير 13 وحدة متنقلة لتدريب الشباب بالقرى والنجوع، لافتا إلى أن الوزارة انتهجت نهجا جديدا للتدريب المهني، ولديها مركز تدريب مهني متكامل بصعيد مصر، وبه إقامة كاملة، ومؤهل لاستقبال الأشقاء الأفارقة.

وقال "سعفان": إنه من هذا المنطلق تتقدم وزارة القوى العاملة المصرية بعرض كافة خبراتها لاستفادة وزارات العمل في الدول الثلاثة بكافة الخبرات الموجودة لدى الوزارة وعلي رأسها منظومة التدريب المهني سواء عن طريق إرسال مطالبه أو تقوم بالوزارة بإرسال البرامج المتاحة لديها والشهادات التي يتم منحها للمتدربين، كما يمكن ايفاد مدربين للتدريب المهني في هذه للدول، منوها إلي أن الوزارة لديها منظومة حوسبة آليا في مجال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ويمكن إفادة نظراءنا في هذا المجال، كما أن ريادة الأعمال تتصدر أولوياتنا في مصر، ويمكن نقل ثقافتنا أيضا في هذا المجال.

وأكد "سعفان" أهمية وضع رؤية واطار مفاهيمي للتعاون أولا عبر الطرق الدبلوماسية، ومن خلال هذا الاطار سيتم تحديد موعد الزيارة واطر التعاون، مؤكدا أن الهدف الرئيسي هو توطيد العلاقات بين الوزارات الثلاثة.

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ومن جانبهم رحب كل من الدكتور كريس نجيج وزير العمل والإنتاجية بنيجيريا، ونوكسسي ثولاس وزير العمل بجنوب افريقيا، وباسكال أبينان وزير العمل الإيفواري، بإتاحة مصر تقديم خبرتها في مجال القوى العاملة، للوزارات النظيرة، مؤكدا حرص بلادهم علي الاستفادة من خبرة القوى العاملة المصرية، خاصة في مجال التدريب المهني، وكافة مجالات القوي العاملة، منوهين إلي أن ذلك سوف يسهم في الحد من ارتفاع نسبة البطالة الموجودة ببلادهم، مشيرين إلي أن فرصة التدريب المهني ستساعد في مواجهة هذه المشكلة.

وأضاف وزير عمل جنوب أفريقيا قائلا: إن من أهم الأمور تطوير المهارات والرعاية الصحية وإيجاد فرص عمل ولدينا لجنة خاصة بالعمل تهتم بالتدريب المهني، مقترحا أن يكون هناك تواصل بين الجانبين لإعداد رؤية وصياغة تقرير يرفع للرئاسة في الدولة.

وأثني وزير العمل الإيفواري علي ما تقدمه الحكومة المصرية من منح للطلبة الايفواريين، مؤكدا ضرورة الاستفادة من خبرات المصريين في كافة المجالات المتاحة لتحديد الاحتياجات، مشددا علي أن تبادل الخبرات يجعل الدول تتقدم إلى الأمام لتعويض التأخير النسبي الذي تعاني منه أفريقيا.

وقال الوزير الإيفواري: إنه من الأهمية بمكان التعاون بين كافة دول أفريقيا لتحقيق نهضة بالقارة، كما سبق ونهضت الصين، منوها إلي القارة تبني على تقرير المدير العام للمنظمة والذي أشار فيه إلى أن فرص النمو كبيرة بإفريقيا ومعظم شعوب القارة من الشباب الواعد الذي يمثل دعائم النهضة بالبلاد ويجب العمل على الاستثمار بهم.

وأهدي الوزير هدايا رمزية للوزراء تعبر عن الحياة والصناعة المصرية.