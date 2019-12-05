أخبار مصر | وزيرة التضامن للصحفين: كنتم خير داعم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن للصحفين: كنتم خير داعم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الشكر للصحفيين الذين يقومون بتغطية أخبار الوزارة، قائلة 'كنتم خير داعم للوزارة في إبراز أنشطتها وبرامجها للرأي العام'، ما كان له الأثر في حرص الوزارات ومنظمات العمل الأهلي والقطاع الخاص على التعاون مع الوزارة من خلال قاعدة البيانات وبرامج الحماية والدعم.

وأهدى الصحفيون الوزيرة، هدية تذكارية عبارة عن مصحف وبرواز مطعم باللون الأزرق، الذي يميز مبنى الأمم المتحدة، تعبيرا عن حبهم وتقديرهم للوزيرة، متمنيين لها التوفيق في المنصب الدولي الرفيع.

وأكدت "والي" أنها ستغادر إلى الأمم المتحدة في فبراير المقبل، لتسلم مهام منصبها الجديد.

وقامت وزارة التضامن بإقامة بحفل الوداع للوزيره إستعدادا لتسلم مهام منصبها الدولى الرفيع كوكيل السكرتير العام للأمم المتحدة فى مجال مكافحة الجريمة والمخدرات، معربة عن فخرها بما حققته طوال السنوات الست السابقة التى قضيتها فى الوزارة.

