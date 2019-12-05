أخبار مصر | الوزير: ""الرئيس السيسي قالي ماتمضيش على عقود إلا لما تستأذن"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزير: ""الرئيس السيسي قالي ماتمضيش على عقود إلا لما تستأذن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالبه بعرض العقود الجديدة عليه قائلا له: "ما تمضيش على العقود إلا لما تستأذن".

وأضاف، أن التطوير في السكك الحديدية يسير وفقا لثلاث مراحل وهي قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.