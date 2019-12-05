أخبار مصر | الوزير: ""الرئيس السيسي قالي ماتمضيش على عقود إلا لما تستأذن"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزير: ""الرئيس السيسي قالي ماتمضيش على عقود إلا لما تستأذن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف، أن التطوير في السكك الحديدية يسير وفقا لثلاث مراحل وهي قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
ويشمل عنصر السلامة، سلامة كل من: مرافق السكة الحديد وصولا إلى سلامة وأمان الراكب.
وسيتم تطبيق المرحلة المتوسطة المدي في نطاق زمني من 2020 وحتى 2022، حيث سيتم البدء من 1 يوليو 2020، موضحا ان اهم خطوط سكك حديد هي خطوط الضواحي، ويعد الراكب -اللي مايقدرش يركب غير السكة الحديد- هو الراكب المستهدف،كما سيتم عمل ازدواج للسكة للوصول لنقل من مليون راكب إلى 2 مليون راكب في اليون وذلك بحلول منتصف 2022.
أما المرحلة طويلة المدى فتشمل توفير 1060 جرار قادرين على إحداث نقلة في منظومة الربط السككي في مصر.
قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن تطوير السكة الحديد يسير وفقًا لـ 3 مراحل وهي قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
وأضاف الوزير، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المرحلة العاجلة التي من المقرر أن تنتهي في 30 يونيو 2020، تشمل تعظيم الاستفادة بما هو متاح والحد من سلبياته، وذلك من خلال إبرام عقود إنشاء محطات أو سكة أو تطوير الورش، فضلًا عن حوكمة الإجراءات المرتبطة بتذكرة السكة الحديد.
وأشار إلى أن ذلك بهدف تطبيق شعار "سكك حديد منضبطة متطورة أمنة وسليمة"، ويشمل عنصر السلامة، سلامة كلا من مرافق السكة الحديد وصولا إلى سلامة وأمان الراكب.
وأكد وزير النقل، أنه سيتم تطبيق المرحلة المتوسطة المدى في نطاق زمني من 2020 حتى 2022، حيث سيتم البدء من 1 يوليو 2020.
وأوضح أن أهم خطوط سكك حديد هي خطوط الضواحي، ويعد الراكب -اللي مايقدرش يركب غير السكة الحديد- هو الراكب المستهدف،كما سيتم عمل ازدواج للسكة للوصول لنقل من مليون راكب إلى 2 مليون راكب في اليون وذلك بحلول منتصف 2022، اما المرحلة طويلة المدى فتشمل توفير 1060 جرار قادرين على احداث نقلة في منظومة الربط السككي في مصر.