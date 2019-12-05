أخبار مصر | بتكلفة 102 مليون دولار.. "الوزير": تعاقدنا مع شركة صينية لاستعادة ازدواج خط الفردان بسيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتكلفة 102 مليون دولار.. "الوزير": تعاقدنا مع شركة صينية لاستعادة ازدواج خط الفردان بسيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن وجود جهود تنمية لربط السكة الحديد في سيناء، وبالفعل كان يوجد خط للسكك الحديد في كوبري الفردان، ولكن عقب 25 يناير 2011 كان يوجد من يستغل عدم استقرار الأوضاع، ولم يعد هناك قضبان للسكك الحديد أو فلنكات.

وأكد الوزير، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلفه منذ عام مضى، وكان في ذلك الوقت رئيس الهيئة الهندسية، برفع كفاءة خط سكك حديد كوبري الفردان وصولا لمنطقة بئر العبد.

وأوضح أنهم تعاقدوا مع إحدى الشركات الصينية لاستعادة ازدواج الخط بقيمة 102 مليون دولار، تشمل "99 مليون دولار قيمة إجمالية، و3 ملايين دولار للتشغيل"، مؤكدًا أنهم أصبحوا بحاجة لاستعادة القضبان والفلنكات بما يصل قيمته إلى 50 مليون دولار.