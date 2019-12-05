مصر | عاجل.. مصرع 3 عناصر إرهابية بسيناء قبل تنفيذهم عمليات عدائية

وأسفرت النتائج عن رصد تحرك ( 3 ) من هذه العناصر الإرهابية مستقلين دراجة نارية بذات النطاق حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، إلا أنهم فور شعورهم بإحكام الحصار عليهم قاموا بإطلاق النيرن بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم مما أسفر عن مصرعهم والعثور بحوزتهم على ( 2 بندقية آلية، طبنجة، كمية من الذخيرة، 2 قنبلة يدوية ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات .

وجاء ذلك استمراراً لجهود الوزارة المبذولة بمجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات العدائية التي أودت بحياة العديد من شهداء الواجب بالقوات المسلحة والشرطة وطوائف الشعب المختلفة وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني والنيل من مقدرات الوطن.

