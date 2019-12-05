مصر | عاجل.. تعرف على الحكم الصادر بحق المتهمين بـ"رشوة الجمارك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعرف على الحكم الصادر بحق المتهمين بـ"رشوة الجمارك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، النطق بالحكم في محاكمة 5 متهمين بينهم 3 من العاملين بجمرك ميناء القاهرة الجوي في قضية طلب وتقاضي رشوة قدرها 68 ألف جنيه مقابل تهريب بضائع "فضة" من ميناء القاهرة دون دفع المستحقات المالية من الجمارك ودون عرضها على مصلحة الدمغة والموازين.

وجاء ذلك بأن قضت بمعاقبة المتهمين " محمد صبحي، مسعد عبد الرازق"، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما عن تهمة الرشوة.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين " مسعد فوزي، ماجد جرجس، أمير بدر الدين"، بغرامة 50 ألف جنيه وألزمتهم المصاريف الجنائية، عن التهمة الثالثة والرابعة بأمر الإحالة، وإعفائهم من تهمة الرشوة.

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وألزمت المحكمة للمتهمين جميعاً برد تعويض عن قيمة الجمارك على البضائع المضبوطة.

صدر الحكم برئاسة المستشار على الهواري وبعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخرى الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وكشفت تحقيقات محمود حجاب رئيس نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أنه وردت معلومات للرقابة الإدارية تفيد طلب مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوي ومراجع إجراءات بقرية البضائع من "تاجر فضة" مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما وتهريب بضائع من ميناء القاهرة الجوي دون دفع المستحقات المالية ودون عرض البضائع على مصلحة الدمغة والموازين وتمكن ضابط الرقابة من ضبط المتهم السادس عقب تقاضيه مبلغ الرشوة وقدره 68 ألف جنيه وبتفتيشه عثر بحوزته على أجزاء من البضائع المهربة جمركيا.