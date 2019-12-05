شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تكرار الحوادث.. إغلاق 19 معبر غير قانوني للسكة الحديد بالدقهلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت حملة مكبرة في الدقهلية، اليوم الخميس، 19 معبر غير قانوني على شريط السكة الحديد بنطاق مركز شربين، للحد من حوادث القطارات.

خرجت الحملة بالتنسيق مع شرطه مرافق شرطة السكة الحديد بالدقهلية، ومركز شرطه شربين، ومتابعة المحاسب طارق شكري رئيس مركز ومدينة شربين، والعميد محمد عاطف عبدالحميد رئيس شرطه النقل المواصلات بالمنصورة، والعميد أحمد يوسف شرطه النقل والمواصلات بالمنصورة، والنقيب أحمد الشاعر مركز شرطه شربين.

وتمكنت الحملة من إغلاق 19 معبر غير قانوني بأنحاء مختلفة بالمركز باستخدام معدات رئاسة مركز شربين وتأمين قوات الشرطة، وذلك بعد تكرار الحوادث بسبب المعابر غير القانونية بنطاق محافظة الدقهلية.

إغلاق معبر غير قانوني على السكة الحديد بالدقهلية

إغلاق معبر غير قانوني على السكة الحديد بالدقهلية

إغلاق معبر غير قانوني على السكة الحديد بالدقهلية