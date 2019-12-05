شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تعلن تفاصيل إنشاء مركز الموهوبين والمبدعين والنابغين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تفاصيل إنشاء مركز رعاية الموهوبين، موضحًا أن المركز له وضع ودور خاص يتعلق بطبيعة الفئة العمرية المستهدفة، حيث يستهدف المركز الموهبين والنابغين والمبدعين من الطلائع والشباب في مختلف المؤسسات التعليمية الجامعية وقبل الجامعية.

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وأوضح الدكتور الخشت، في بيان، أن رسالة مركز رعاية الموهوبين تتمثل في تنمية الموهبة للإستعداد إلى النبوغ والإبداع، وتنمية القدرات الإبداعية غير المتحققة لتتحول إلى إبداع متحقق في الواقع، مشيرًا إلى أن وجود آليات واضحة ومقصودة ومخطط لها لاكتشاف الموهوبين والمبدعين يعد من المؤشرات الدالة على كفاءة التعليم المتطور.

وقال رئيس الجامعة إن من أهداف المركز وضع آليات علمية دقيقة ومستدامة لاكتشاف الموهوبين والنابغين والمبدعين، وتصميم برامج محددة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم، وتنمية وعي المجتمع الجامعي بأهمية الموهبة والنبوغ والإبداع، والتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني المنوط بها رعاية الموهبة والنبوغ والإبداع، وتحويل المركز إلى حاضنة مجتمعية للموهوبين والنابغين والمبدعين من الأطفال والطلائع والشباب في المجتمع.

وأضاف الدكتور الخشت، أن مركز رعاية الموهوبين يقوم على أربعة مباديء أساسية، وهي احترام مبدأ الفروق الفردية والتنوع، والفهم الدقيق لتفاصيل مفاهيم الموهبة والنبوغ والإبداع، والمجالات المختلفة التي يتم خلالها توظيف هذه الملكات، والاعتماد على التفكير العلمي والمنهج العلمي في تصميم وسائل كشف الموهبة والقياس وبرامج الرعاية والتنمية والتعليم والتعلم، وتقييم العائد أو المردود من هذه البرامج، مع مراعاة أن هذه الملكات تتوافر في الأفراد بدرجات مختلفة.