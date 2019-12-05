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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات «الابتدائي والإعدادي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد اللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019 /2020 لصفوف النقل والشهادات المحلية، وذلك حسب الخريطة الزمنية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي 2019/2020.
وقال الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية أن امتحانات النقل الابتدائي تبدء في الفترة من 2/1/2020 حتي 14/1/2020 وامتحانات النقل الإعدادي في الفترة من 9/1/2020 حتى 14/1/2020، والنقل الإعدادي المهني في الفترة من 2/1/2020 حتى 6/1/2020، والنقل الثانوي العام والفني في الفترة من 2/1/2020 حتى 23/1/2020 .
واختتم تبدء امتحانات الشهادة الاعدادية في الفترة من 16/1/2020 حتى 23/1/2020.
وأشار إلى انه قد تم مراعاة جميع المناسبات القومية والدينية أثناء وضع جداول الامتحانات.
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