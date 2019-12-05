شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات «الابتدائي والإعدادي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019 /2020 لصفوف النقل والشهادات المحلية، وذلك حسب الخريطة الزمنية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي 2019/2020.

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وقال الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية أن امتحانات النقل الابتدائي تبدء في الفترة من 2/1/2020 حتي 14/1/2020 وامتحانات النقل الإعدادي في الفترة من 9/1/2020 حتى 14/1/2020، والنقل الإعدادي المهني في الفترة من 2/1/2020 حتى 6/1/2020، والنقل الثانوي العام والفني في الفترة من 2/1/2020 حتى 23/1/2020 .

واختتم تبدء امتحانات الشهادة الاعدادية في الفترة من 16/1/2020 حتى 23/1/2020.

وأشار إلى انه قد تم مراعاة جميع المناسبات القومية والدينية أثناء وضع جداول الامتحانات.

اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية - صورة أرشيفية

جدول امتحانات النقل الإبتدائي والإعدادي بالتعليم العام والفني والشهادة الإعدادية

جدول امتحانات النقل الإبتدائي والإعدادي بالتعليم العام والفني والشهادة الإعدادية

جدول امتحانات النقل الإبتدائي والإعدادي بالتعليم العام والفني والشهادة الإعدادية

جدول امتحانات النقل الإبتدائي والإعدادي بالتعليم العام والفني والشهادة الإعدادية

جدول امتحانات النقل الإبتدائي والإعدادي بالتعليم العام والفني والشهادة الإعدادية

جدول امتحانات النقل الإبتدائي والإعدادي بالتعليم العام والفني والشهادة الإعدادية

جدول امتحانات النقل الإبتدائي والإعدادي بالتعليم العام والفني والشهادة الإعدادية

جدول امتحانات النقل الإبتدائي والإعدادي بالتعليم العام والفني والشهادة الإعدادية

جدول امتحانات النقل الإبتدائي والإعدادي بالتعليم العام والفني والشهادة الإعدادية

جدول امتحانات النقل الإبتدائي والإعدادي بالتعليم العام والفني والشهادة الإعدادية

جدول امتحانات النقل الإبتدائي والإعدادي بالتعليم العام والفني والشهادة الإعدادية