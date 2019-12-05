شكرا لقرائتكم خبر عن توقف رحلات الخط الملاحي «الغردقة – ضبا» لحين انتهاء أعمال صيانة «الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصادر ملاحية بهيئة موانئ البحر الأحمر توقف الرحلات البحرية على الخط الملاحي بين ميناءي الغردقة وضبا السعودي لقيام شركة القاهرة للعبارات بإجراء أعمال الصيانة للعبارة «الرياض»، التي تعمل على الخط.

وأكد مسؤولو الشركة في تصريحات صحفية، الخميس، استئناف العمل على الخط الملاحي فور انتهاء أعمال الصيانة للعبارة «الرياض»، مشيرين إلى أن حركة الركاب والسيارات لم تتأثر حيث تم تحويل الحجوزات على العبارة «القاهرة»، المملوكة لنفس الشركة، والتي تعمل على الخط الملاحي «سفاجا – ضبا» بشكل منتظم.