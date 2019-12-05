شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة راكب مصري للنيابة: رفض سداد 650 ألف جنيه تعويضات جمركية بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر بخيت العتموني، مدير الشؤون القانونية بجمارك الغردقة، الخميس، إحالة راكب مصري للنيابة لرفضه التصالح في محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية، وعدم سداد قيمة التعويضات الجمركية المستحقة، التي تقدر بـ650 ألف جنيه.

كانت جمارك مطار الغردقة قد تمكنت من ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحة العظام بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

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وكان عاصم بدوى، رئيس قسم تفتيش الركاب، اشتبه في أحد الركاب القادمين على رحلة طائرة مصر للطيران من دبي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب وتم تمرير إدخالها وتمرير حقائبه على جهاز فحص أفراد بأشعة الإكس راى بمعرفة محمد صبحى، مأمور الفحص، ورامي مروان، رئيس قسم الفحص بالأشعة، فتم تأكيد الاشتباه.

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه، وتبين وجود 39 كيلو شرائح ومسامير خاصة بجراحة العظام مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه الشخصية، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 650 ألف جنيه.

قرر أحمد الصباح، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر جمركى رقم 23 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات. يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.