شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يحيل طلاب بكلية التربية الرياضية للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، الخميس، إحالة الطلاب أيمن ح س، ومحمد ح م، ومحمد ه، بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية للتحقيق العاجل، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على خلفية اشتراكهم في مشاجرة أثناء خروجهم أمام بوابة كليه التربية الرياضية، إذ استدعى أحدهم «بلطجية» للاشتراك في المشاجرة.
وقال الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، إنه سيتم التعامل بكل حزم مع أي محاولات لإثارة العنف والبلطجة بين الطلاب، وفى ضوء سلطاته، حسب قانون تنظيم الجامعات سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتطبق على كل من يخالف القانون والأعراف الجامعية.
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