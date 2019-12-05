شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الوقائع المصرية، الصادر صباح اليوم، قرار رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، بتحديد أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء.

وللإطلاع على نص القرار: الوقائع المصرية 5-12-2019

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