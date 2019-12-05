شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يوافق على إضفاء صفة النفع العام على جميعات ومؤسسات (القائمة الكاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مبدولي، على إضفاء صفة النفع العام على بعض الجميعات والمؤسسات . Advertisements

وللإطلاع على قائمة الجميعات: الوقائع المصرية 5-12-2019

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