شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين أشرف زكي رئيسًا لأكاديمية الفنون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين الدكتور أشرف زكي، رئيسًا لأكاديمية الفنون، بناء على تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، قد أصدرت قرارًا منذ عام بندبه من المعهد العالي للفنون المسرحية إلى رئاسة أكاديمية الفنون.

يشار إلى أن الدكتور اشرف زكي حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة قسم إدارة الأعمال، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على درجة البكالوريوس بتقدير عام امتياز، وحصل على درجة الماجستير برسالة عنوانها «دور المخرج في تأسيس حركة التجريب في المسرح المصري»، ثم حصل على درجة الدكتوراة في الإخراج المسرحي أكاديمية الفنون «مرتبة الشرف الأولى» عام 2002 في رسالة بعنوان «الرؤية الإخراجية المعاصرة للنصوص المستوحاة من التراث».

وعمل أستاذًا مساعدًا بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وشغل منصب رئيس البيت الفني للمسرح، وهو نقيب لنقابة المهن التمثيلية، كما كان رئيسًا لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي، ورئيسًا لاتحاد الفنانين العرب، بالإضافة إلى بعض المناصب الأخرى، منها أمانة صندوق الاتحاد العام للنقابات الفنية، عضوية مجلس الأمناء باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعضوية مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، وعضوية مجلس إدارة دار الأوبرا، ورئاسة الهيئة العربية للمسرح، كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الإخراج المسرحي عام 2001، بالإضافة إلى جائزة الدولة للتفوق في الفنون عام 2009.