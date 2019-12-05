شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تعلن تفاصيل إحباط عملية إرهابية في شمال سيناء (بيان رسمي) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية، مقتل 3 إرهابيين، قبل تنفيذهم عملية إرهابية في شمال سيناء.

وفيما يلي نص بيان وزارة الداخلية:

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استمراراً لجهود الوزارة المبذولة بمجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات العدائية التي أودت بحياة العديد من شهداء الواجب بالقوات المسلحة والشرطة وطوائف الشعب المختلفة وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمنى والنيل من مقدرات الوطن.

فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق، فتم على الفور التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر وتردداتهم، وقد أسفرت النتائج عما يلى:

رصد تحرك لعدد (3) من هذه العناصر الإرهابية مستقلين دراجة نارية بذات النطاق حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، إلا أنهم فور شعورهم بإحكام الحصار عليهم قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم مما أسفر عن مصرعهم والعثور بحوزتهم على عدد (2 بندقية آلية – طبنجة – كمية من الذخيرة – 2 قنبلة يدوية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.

القضاء على عدد من العناصر الإرهابية بشمال سيناء

القضاء على عدد من العناصر الإرهابية بشمال سيناء

القضاء على عدد من العناصر الإرهابية بشمال سيناء

القضاء على عدد من العناصر الإرهابية بشمال سيناء