شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الشعب الجمهورى التركى: 2021 سيكون عام إفلاس تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع أيكوت أردجدو نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى إفلاس بلاده السنوات المقبلة، وقال إن عام 2020 سيكون عام الصلح مع المفلسين وعام 2021 سيكون عام الإفلاس.

وبحسب صيحفة ينى تشاغ اقترح حزب الشعب الجمهورى التركى خطة من 4 مراحل للخروج من هذا الموقف.

جاء ذلك فى بيان مكتوب لأردجدو تطرق فيه للوضع الاقتصادى فى تركيا، موضحاً أن الحزب يعمل من أجل إيجاد حل للأزمة الاقتصادية الموجودة فى تركيا.

وفى السابق عرض نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى، دراسة توضح أرقام البطالة وأبعادها، جاء فيها أن واحد بين كل أربعة شباب أتراك عاطل عن العمل، وقال إن البطالة بين الشباب ارتفعت 5.4 نقطة خلال عام، لافتا إلى أن عدد العاطلين عن العمل يبلغ 7 ملايين و724 ألف تركى.