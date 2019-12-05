شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد أسعار الكهرباء المستخدمة للمخلفات البلدية الصلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية ، قرار للدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، بتحديد أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء من محطات إنتاج الكهرباء المستخدمة للمخلفات البلدية الصلبة أو من الغاز الحيوى المستخرج من المدافن الصحية الآمنة والتى سيتم التعاقد معها بنظام تعريفة التغذية المقررة بسعر 1.4 جنيه لكل كيلو وات ساعة . وتحدد التعريفة بسعر 1.03 جنيه لكل كيلو وات ساعة فى حالة إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة الناتجة من محطات معالجة الصرف الصحى . Advertisements ونص القرار على أن يكون سعر شراء الطاقة الكهربائية بالجنية المصرى ويكون التعاقد لشراء الطاقة الكهربائية من المخلفات لمدة 25 عاما . كما نشرت الجريدة قرار لرئيس الوزراء بإضفاء صفة النفع العام على عدد من الجمعيات

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