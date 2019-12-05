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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: لن نصرف أرباحا لشركات خاسرة بالوزارة.. اللى بيكسب بس هياخد أرباح والان مع تفاصيل الخبر
واستطرد وزير النقل: "اللى بيكسب بس هياخد أرباح"، مطالبًا العاملين بالعمل والإجهاد حتى يحصلوا على أرباح وحوافز.
واستقبل وزير النقل المهندس كامل الوزير الدفعة الأولى 10 جرارات سكة حديد جديدة وصلت إلى ميناء الإسكندرية ضمن عقد تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الأسطول الحالى تم التعاقد عليهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة جنرال الكتريك.
وقدم وزير النقل التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى على وصول الدفعة الاولى من هذه الصفقة مؤكداً على الدور الكبير للرئيس في انهاء هذه الصفقة مع جنرال اليكتريك واصراره على إنفاذها مشيرا الى أن الصفقة تدخل ضمن خطة الوزارة لدعم الاسطول الحالي من جرارات السكة الحديد بما يسهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة وتحسين الخدمة المقدمة وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية.
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