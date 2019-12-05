وزير النقل: لن نصرف أرباحا لشركات خاسرة بالوزارة.. اللى بيكسب بس هياخد أرباح

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير أنه لن يسمح بصرف أرباح للعاملين بأى شركة خاسرة من شركات الوزارة، مؤكدا أنه لن يحصل على أرباح إلا الشركات التى تحقق أرباح فعلية.

واستطرد وزير النقل: "اللى بيكسب بس هياخد أرباح"، مطالبًا العاملين بالعمل والإجهاد حتى يحصلوا على أرباح وحوافز.