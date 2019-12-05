شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 عناصر إرهابية بسيناء بحوزتهم قنابل فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية مقتل 3 إرهابيين فى سيناء بعد تبادل لإطلاق الرصاص مع قوات الشرطة.

وجاء فى بيان وزارة الداخلية أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات قوات الأمن بذات النطاق، فتم على الفور التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر وتردداتهم.

وأسفرت النتائج عن رصد تحرك لـ 3 من هذه العناصر الإرهابية، مستقلين دراجة نارية بذات النطاق حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، إلا أنهم فور شعورهم بإحكام الحصار عليهم قاموا بإطلاق النيرن بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم مما أسفر عن مصرعهم والعثور بحوزتهم على "2 بندقية آلية – طبنجة – كمية من الذخيرة – 2 قنبلة يدوية"، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات .

جاء ذلك استمراراً لجهود الوزارة المبذولة بمجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى تنفيذ بعض العمليات العدائية التى أودت بحياة العديد من شهداء الواجب بالقوات المسلحة والشرطة وطوائف الشعب المختلفة وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الإستقرار الأمنى والنيل من مقدرات الوطن .



ارهابي مقتول

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ارهابي



أسلحة



سلحة



مضبوطات بحوزة الارهابيين