شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطرق بجنوب السودان: نسعى للاستفادة من قدرة وخبرات الشركات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، حرص مصر على دعم ومساندة السلام والتنمية المستدامة بجنوب السودان، مشيراً إلى أن القيادة السياسية المصرية تدرك مدى أهمية الطرق والبنية الأساسية في التنمية المستدامة في جنوب السودان.

وأشار إلى أن الشركات المصرية لديها خبرة في تنفيذ الطرق والكباري في توقيتات مناسبة، مؤكداً على رؤية القيادة السياسية المصرية للطرق باعتبارها أساس التنمية المستدامة.

وأعرب عن تطلع مصر لاستكمال الطرق بين مصر والسودان وعلى الصعيد القارى، مشيرًا إلى الرؤية المصرية الخاصة بتحقيق الترابط بين دول القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال لقاء الوفد البرلمانى المصرى برئاسة الدكتور على عبد العال سيمون ميجوك وزير الطرق والكباري بجنوب السودان، على هامش الزيارة التى يقوم بها لجنوب السودان.

من جانبه، وجه سيمون ميجوك وزير الطرق والكباري بجنوب السودان الشكر لمصرعلى دعمها المتواصل في جميع المحافل الإقليمية والدولية، مؤكداً على أن مصر وجنوب السودان شعب واحد في بلدين، مضيفاً أن وحدة وادي النيل أمر حتمي "وكلنا أشقاء في وادي النيل".

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وأكد وزير الطرق والكباري بجنوب السودان، على أن الطرق هى الأولوية لأى دولة لأنها شريان كل شئ، مضيفاً أن جنوب السودان أفردت لها وزارة مستقلة لأهميتها، كما أنها رمز مهم لوحدة القارة الإفريقية.

وأشاد وزير الطرق والكباري في جنوب السودان بقدرة وخبرات الشركات المصرية في المشروعات القومية والتزامهم بالمواعيد، وقال إن ذلك أمر مبهر ومصدر إلهام لجنوب السودان، مؤكداً على السعى للاستفادة من تلك الخبرات.