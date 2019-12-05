شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: "مركز التميز فى الطاقة" جزء من مبادرة الوكالة الأمريكية للتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن إطلاق مركز التميز فى الطاقة الجديد بهندسة عين شمس، يأتى جزءً من مبادرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومدتها خمس سنوات، التى تبلغ قيمتها الإجمالية 90 مليون دولار، وتضم أيضًا مركز التميز فى الزراعة الذى تستضيفه جامعة القاهرة بالشراكة مع جامعة كورنيل، ومركز التميز فى المياه بجامعة الإسكندرية بالشراكة مع الجامعة الأمريكية في القاهرة.

وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال كلمته بافتتاح المركز، أن المراكز الثلاثة تركز على المجالات التى حددتها الحكومة المصرية كأولويات لها انطلاقا من رؤية مصر 2030 والتى ستقود البحث والابتكار فى القطاعات الرئيسية للنمو الاقتصادى فى مصر مستقبلا.

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وأوضح الوزير أنه من خلال مركز التميز فى الطاقة، سيتعاون معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا مع جامعة عين شمس في إعداد أبحاث تطبيقية رفيعة المستوى في مجال الطاقة، وخلق نظام إيكولوجي ديناميكي للابتكار فى مجال الطاقة، بهدف مواجهة التحديات المحلية والمساهمة في النمو الاقتصادي.

وأكد الوزير أنه مجهود كبير تم بذله خلال 3 سنوات للوصول لهذه النتائج الآن، كما أن مرور 180 عامًا على إنشاء كلية الهندسة جامعة عين شمس وتعاونها مع أهم معهد للطاقة MIT، يعد إنجازًا جديدًا في مجال التعليم العالي في مصر، مشيرًا إلى نتاج هذا التعاون تم سفر 27 طالب إلى المعهد بأمريكا للتدريب، وكما سيتم سفر ما يقرب 93 طالب وطالبة في العام المقبل.

وأوضح عبد الغفار، أن مصر رائد إقليمى فى أفريقيا والشرق الأوسط فى مجال البحث العلمى والابتكار خاصة بالتعاون مع الجانب الأمريكية، كما أن الحكومة تسعى لتكون مصر ضمن قائمة أقوى 30 دولة في العالم، ونسعى لتعزيز ريادة الأعمال وربط الصناعة بالتعليم في كافة المجالات.