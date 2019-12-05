شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: دمج مفاهيم التحول الرقمى فى كافة القطاعات بالدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص الدولة على دمج مفاهيم التحول الرقمى فى كافة القطاعات والشراكة مع القطاع الخاص من أجل تقديم الخدمات المالية الرقمية فى إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول المالى؛ مشيرا إلى مجالات التعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعى فى العديد من المشروعات التى تهدف إلى تحقيق التحول الرقمى والسعى نحو تقديم خدمات متميزة ومتطورة للمواطنين وبناء الإنسان المصرى.

ووجه وزير الاتصالات التهنئة لوزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى، على اختيارها وكيلا للسكرتير العام للأمم المتحدة ومديرا تنفيذيا لمكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة وأشاد بعمق التعاون بين الوزارتين في عدة مشروعات ابرزها تقديم الخدمات لاصحاب المعاشات ومستفيدي تكافل وكرامة من خلال مكاتب البريد المصرى.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج للاتصالات لتعزيز التعاون بين الطرفين للعمل على توظيف الشباب والتوسع في الخدمات المالية الرقمية فضلا عن التوسع في توفير خدمات الاتصالات المتكاملة بجميع محافظات مصر وذلك بحضور الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى والدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة .