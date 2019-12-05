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شكرا لقرائتكم خبر عن أول بطريرك للكنيسة الروسية بعد انهيار الاتحاد السوفيتى.. 10 معلومات عن أليكسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم ذكرى رحيل أليكسى الثانى، بطريرك موسكو وسائر روسيا الخامس عشر ورأس الكنيسة الروسية الأرثوذكسية.
الخليج 365 يقدم 10 معلومات عن أليكسى الثاني فى ذكرى رحيله كما يلى:
1_ولد البطريرك اليكسي "اسمه العلماني اليكسي ميخايلوفيتش روديجير" في مدينة تالين بأستونيا في اسرة متدينة شديدة الورع في 23 فبراير عام 1929.
2_عمل اليكسي روديجير منذ طفولته في الكنيسة تحت رعاية ابيه الروحي القمص ايوان بوجويافلينسكي، ومن ثم تحت رعاية ايسيدور اسقف تالين واستونيا.
3_وفي الفترة من عام 1944 وحتى عام 1947 عمل بصفة شماس لدى بافل (دميتروفسكي) كبير اساقفة تالين واستونيا ومن ثم لدى الاسقف ايسيدور.
4_ومنذ مايو عام 1945 وحتى أكتوبر عام 1946 تولى مهام مسئول الخدمة في المذبح والقندلفت في الكاتدرائية.
5_ومنذ عام 1946 قام بمهام منشد المزامير في كنيسة سيميونوفسكايا ومنذ عام 1947 في كنيسة قازانسكايا بمدينة تالين.
6_ في عام 1947 التحق بالمدرسة اللاهوتية في بطرسبورج، وتخرج منها بدرجة امتياز في عام 1949.
7_تدرج فى المناصب الكنسية ومنها رئيسا لكاترائية صعود العذراء في مدينة تارتو وعميد دائرة تارتو الكنسية. وفي عام 1958 رفع إلى رتبة قمص، و اسقف تالين واستونيا وتكليفه مؤقتا بأدارة ابرشية ريغا. وفي عام 1961 رفع إلى منصب ارشمندريت.
8_وفي 7 يونيو عام 1990 انتخب في المجمع المحلي للكنيسة الأرثوذكسية الروسية لشغل منصب كرسي بطريركية موسكو..
9_يعتبر أليكسى هو أول بطريرك يعين لرئاسة الكنيسة الروسية الأرثوذكسية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
10_توفى البابا أليكسى الثانى فى مثل هذا اليوم 5 ديسمبر عام 2005.
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