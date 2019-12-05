شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الجامعة يسخرون من وقوع قنوات الإخوان في فخ بسمة وهبة.. جريوا ورا العضمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر شباب الجامعات من ردود أفعال جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها الهاربين في الخارج بعد وقوعهم في فخ بسمة وهبة.

ورصدت عدسة " دوت مصر" رأى شباب جامعات حول رأيهم في خدعة الإعلامية بسمه وهبه مؤخرا، وتعليقهم على أكاذيبهم أبواق قنوات الإخوان والتي تروج أكاذيب حول عدم وجود حريات في مصر.

وقال شباب ان الجامعات " بسمة وهبة لبستهم في الحيط، وأن القنوات تروج للشائعات والأكاذيب.