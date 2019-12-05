شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس النيل تعلن عن حاجتها لوظائف أكاديمية وإدارية بفروع المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مدارس النيل المصرية عن حاجتها لشغل وظائف أكاديمية وإدارية فى جميع التخصصات للعمل فى جميع فروعها بمدن الشيخ زايد والقاهرة الجديدة (فرع الياسمين، والأندلس) والشروق، ودمياط، وأسيوط، والأقصر، وأسوان، والسادات مع توفير مواصلات من الجيزة للسادات.

كما أعلنت عن رغبتها فى تعيين معلمين أجانب مقيمين من متحدثي اللغة الإنجليزية كلغة أولى، للعام الدراسى 2020 -2021، موضحة أنه على الراغبين فى شغل الوظائف الشاغرة التقدم على الموقع الإلكترونى. http://nes.moe.edu.eg

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى افتتحت خلال عامين 9 مدارس جديدة هى (مدرسة النيل في السادات بالمنوفية، دمياط الجديدة، أسوان الجديدة، طيبة الجديدة، أسيوط الجديدة، الأندلس والياسمين بالقاهرة الجديدة، الشروق، الشيخ زايد في الجيزة.