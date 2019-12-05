شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بالرى لعرض تخطيط شبكة الصرف الزراعى لمنطقة رابعة وبئر العبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة، والمهندس خالد مدين، رئيس هيئة الصرف وعدد من قيادات الهيئة، لعرض تخطيط شبكة الصرف الزراعى لمنطقة رابعة وبئر العبد وكذلك مناقشة المشروعات الجارى تنفيذها وخطط الهيئة خلال الفترة القادمة.

وقالت وزارة الرى إن مشروع تنمية شمال سيناء يهدف إلى استصلاح 400 ألف فدان على مياه ترعة السلام وتحقيق التنمية الشاملة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بغرض التخفيف عـن المناطق المكدسة بالسكان فى الوادى وربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتداداً طبيعياً للوادى.

وأضافت الوزارة انها انتهت من تنفيذ أعمال البنية القومية للمشروع حيث تم الانتهاء من تنفيذ سحارة ترعة السلام تحت قناة السويس بتكلفة حوالي 221 مليون جنيه إلي جانب الانتهاء من تنفيذ ترعة الشيخ جابر الصباح بطول 86.500 كيلو بتكلفة إجمالية حوالي 560 مليون جنيه، وبالنسبة لمنطقة سهل الطينة زمام 50 ألف فدان فقد تم الانتهاء من تنفيذ فروع الرى والصرف العامة بالمنطقة وأعمال البنية الداخلية وإنشاء الجسر الواقي ورصف الطرق بالمنطقة وبلغ قيمة ما تم تنفيذه من أعمال حوالى340 مليون جنيه و (5) قري توطين بمنطقة سهل الطينة بتكلفة حوالي 120 مليون جنيه.

وأوضح رئيس قطاع الموارد المائية والري و البنية القومية بشمال سيناء بأنه بخصوص منطقتي رابعة وبئر العبد فإنه قد تم الانتهاء من تنفيذ (13) مآخذ لرى زمام 48142 فدان و جارى العمل فى تنفيذ (10) مآخذ لرى زمام 65984 فدان باستثمارات اجمالية قدرها 985 مليون جنيه.