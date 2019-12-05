رئيس جامعة عين شمس: إطلاق مركز التميز فى الطاقة خطوة هامة لتعزيز أهداف التنمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، إننا نحتفى اليوم باطلاق مركز التميز في الطاقة "الأول من نوعه فى مصر" بالشراكة مع معهد MIT الأمريكي المصنف رقم 1 فى مجال الهندسة والتكنولوجيا على مستوى العالم.

وأضاف رئيس جامعة عين شمس، خلال كلمته باطلاق مركز التميز في الطاقة ، أن المركز مشروع طموح للغاية ويأتى بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وبالتعاون الوثيق مع وزارة التعليم العالى ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجياMIT، حيث يعد إنشاء هذا المركز الجديد جزءا من الالتزام الدائم من جانب الولايات المتحدة لدعم أولويات الحكومة المصرية، بما فى ذلك إجراء أبحاث تطبيقية عالية الجودة فى مجال الطاقة، وتوفير التدريب على مستوى عالمى فى العلوم الهندسية ، وقيادة الابتكار فى قطاع الطاقة فى مصر مع مواجهة التحديات المحلية والمساهمة فى النمو الاقتصادى.

وأكد المتينى قائلا:"نفتخر باستضافة جامعة عين شمس لهذا المشروع الضخم وإطلاق هذا المركز لحظة فارقة فى تاريخ مصر فى سبيل اصلاح وتطوير التعليم العالى وتحديث الأساليب والمنهجيات الدراسية".

وأشار المتينى، إلى أن المركز خطوة هامة لتعزيز أهداف التنمية فى مصر، مؤكدا أن هناك دعم كامل من إدارة الجامعة لهذا المركز، وسيتجلى ذلك بالسعى لاطلاق مشروعات البحوث التطبيقية، والسعى لإراج المفاهيم الدراسية الجديدة بالقطاع الهندسى، وتعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس.