شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر الاجتماعى: إنشاء منافذ لتوزيع منتجات شركة أورانج بشعار موحد على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى أن الغرض من مذكرة التفاهم مع شركة اورانج للاتصالات، هو تحديد الأحكام والشروط وصياغة اتفاقية التعاون بين الشركة والبنك حيث إنه بموجب هذا الاتفاق سيتم إنشاء منافذ لتوزيع منتجات وخدمات شركة أورانج بالإضافة إلى خدمات البنك المختلفة للتسهيل علي عملائه وسوف يتم عمل تصميم موحد لهذه المنافذ، وبشعار موحد على مستوى الجمهورية بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري كما ان الهدف من هذا التعاون هو إتاحة فرص عمل للشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، لتشغيل الشباب بما يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة، وتنفيذاً لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة دعم الشباب .

وأوضح المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لأورانج مصر أن هذه الاتفاقية تعكس رؤية أورانج مصر وثقتها فى السوق المصرية ودعمها للمجتمع عبر المشاركة فى المبادرات التى توفر فرص العمل للشباب والتوسع في خدمات اورنج وتتيح في الوقت نفسه تيسير حياة المواطنين من خلال زيارة منافذ الخدمات للجماهير ونشرها على أوسع نطا حيث سيتم البدء فى 150 قرية كمرحلة أولى.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج للاتصالات لتعزيز التعاون بين الطرفين للعمل على توظيف الشباب والتوسع في الخدمات المالية الرقمية فضلا عن التوسع في توفير خدمات الاتصالات المتكاملة بجميع محافظات مصر وذلك بحضور الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى والدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.