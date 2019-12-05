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عودة مياه الشرب لحى الوراق فى الجيزة بعد انقطاع أكثر من 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى الجيزة، عودة المياه للمناطق المتضررة فى مدينة وراق الحضر التابعة لمحافظة الجيزة.

 

وأكد وليد عابدين، المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إن شكاوى وردت للشركة من انقطاع المياه فى عدد من شوارع وراق الحضر، وعلى الفور تم التحرك لموقع البلاغ وتبين تلف مفتاح فى إحدى التوصيلات أمام شارع أولاد أبو فاطمة.

 

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وأضاف عابدين لـ ”الخليج 365”، أنه فور صدور تصاريح بدء الحفر تم قفل خط 300 ش كورنيش النيل ناصية شارع أولاد أبو فاطمة، فى تمام الساعة 12:20 ظهرا، وخلال ساعتين تم إصلاح المفتاح التالف وعودة المياه فى تمام الساعة 2:10 مساء.

 

وكان عدد من أهالى منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، شكوا من انقطاع المياه منذ صباح أمس الأربعاء وحتى ظهر اليوم الخميس، وقال الأهالى إنهم فوجئوا بانقطاع المياه تحديدا فى منطقة وراق الحضر والشوارع المحيطة بمبنى حى الوراق، منذ العاشرة صباح أمس الأربعاء وحتى الآن دون أى توضيح أو تنويه من المحافظة أو الشركة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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