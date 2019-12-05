شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: توظيف الشباب والتوسع فى الخدمات المالية بالتعاون مع شركة أورانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت غادة والي وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج للاتصالات لتعزيز التعاون بين الطرفين للعمل على توظيف الشباب والتوسع في الخدمات المالية الرقمية فضلا عن التوسع في توفير خدمات الاتصالات المتكاملة بجميع محافظات مصر وقد وقع على المذكرة كلاً من الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة

وقالت الدتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن البنك يولي أهمية كبيرة للمجتمع عبر خلق الشراكات وحشد الجهود وقدرات المؤسسات المختلفة للعمل للوصول الى أوسع استفادة عبر شراكاته المختلفة مع مؤسسات المجتمع المدني لتمكينهم من العمل والإنتاج والمشاركة الاقتصادية الفعالة هذا بجانب الاهتمام بالتنمية البشرية والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية لتحويل الطاقات العاطلة إلي طاقات منتجه وفعالة بالمجتمع للعمل علي محارب البطالة والنهوض بالشباب وتشجيعهم علي الاستثمار





جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج للاتصالات (1)



جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج للاتصالات (2)



جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج للاتصالات (3)



جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج للاتصالات (4)



جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج للاتصالات (5)



جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج للاتصالات (6)



جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج للاتصالات (7)



جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج للاتصالات (8)



جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج للاتصالات (9)



جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج للاتصالات (10)



جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج للاتصالات (11)



جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج للاتصالات (12)



جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج للاتصالات (13)



جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج للاتصالات (14)



جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج للاتصالات (15)