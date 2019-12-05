بالأسماء.. شحن جثامين ضحايا حريق مصنع بالسودان إلى مصر غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال مصدر بالسفارة المصرية في السودان، إنه سيتم شحن جثامين المصريين الذين توفو جراء حريق مصنع السيراميك بالسودان، مساء غدٍ الجمعة لتصل مصر فجر السبت.

كانت وزارة الخارجية أعلنت أمس، مصرع 4 مصريين في حادث انفجار مصنع السيراميك في العاصمة السودانية الخرطوم.

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وقال المصدر، لمصراوي، اليوم الخميس، إن المصريين المتوفين في الحريق هم: (أحمد عبدالحكم الصيفي من محافظة الغربية - محمد العزب جمال الدين من الغربية - مهندس محمد يحي من أبوزعبل بالقليوبية - مهندس محمد سعيد من القليوبية).

وأوضح المصدر، أن الجانب السوداني قدم الكثير من التسهيلات في إطار إنهاء إجراءات عودة الجثامين إلى مصر.

ووقع حريق أمس الأول الثلاثاء، بأحد مصانع السيراميك في المنطقة الصناعية بالخرطوم ما تسبب في مقتل ما يزيد عن 20 شخصًا إضافة إلى عدد كبير من المصابين، نتيجة انفجار خزان الغاز الملحق بالمصنع.