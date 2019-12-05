رئيس "النواب" يلتقي وزير الثروة الحيوانية بجنوب السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أعرب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، عن رغبة مصر فى مد جسور التعاون مع دولة جنوب السودان، وتقديم الدعم اللازم لها لعبور المرحلة الانتقالية، وقال: "إن جنوب السودان دولة غنية بثرواتها الطبيعية والبشرية، مما يعزز من فرص تحقيق التنمية والاستقرار بها".

وأكد عبد العال - خلال لقائه والوفد المرافق له اليوم الخميس في مقر إقامته فى جوبا مع وزير الثروة الحيوانية والسمكية فى جنوب السودان جيمس دوكو - استعداد مصر للتعاون مع جنوب السودان لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية والبشرية، وخدمة أهداف التنمية المستدامة بها.

وشدد عبدالعال على اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع جنوب السودان فى المجالات كافة، والرغبة فى دفع التعاون الثنائي قدماً فى مجال الثروة الحيوانية والسمكية، كون الثروة الحيوانية من أكبر الثروات التى تنعم بها جنوب السودان.

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ونوه إلى أن مصر بها أكبر مزرعة سمكية بالشرق الأوسط، افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عام 2017، كمرحلة أولى من مشروع الاستزراع السمكى، الذى يأتى ضمن العديد من مشروعات التنمية التى تشهدها مصر حالياً، داعياً جنوب السودان إلى اتخاذ اللازم نحو تفعيل الاتفاقات الموقعة بين البلدين لإنشاء مزارع مشتركة للماشية والمصائد في جنوب السودان، بما يخدم اقتصاد البلدين ويدفع نحو المزيد من التعاون الاقتصادي والتنمية فى البلدين.

من جانبه، رحب وزير الثروة الحيوانية والسمكية فى جنوب السودان بالدكتور عبدالعال والوفد المرافق له، فى بلدهم الثانى جنوب السودان، معرباً عن شكره وتقديره للمواقف والجهود المصرية الداعمة للاستقرار والتنمية فى جنوب السودان.

وقال جيمس دوكو إن مصر دولة زاخرة بالثروات والموارد الطبيعية، وتتمتع بالخبرة الطويلة فى مجال تنمية هذه الثروات والاستفادة منها، معرباً عن رغبة جنوب السودان فى تبادل الخبرات والتكنولوجيا مع مصر للاستفادة منها فى تنمية هذه الثروات، خاصة الثروة السمكية والحيوانية.