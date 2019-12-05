"سياحة الوفد" تطالب بتطوير المناطق الأثرية والحفاظ عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكدت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، ضرورة الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة المناطق الأثرية التي تضمها القاهرة ومختلف المحافظات الأخرى ليسير ذلك جنبًا إلى جنب مع الحملات الدعائية التي تقوم بها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة السياحة وغيرها من الجهات المسئولة عن حركة السياحة ومنها هيئة تنشيط السياحة.

وقالت رمزي، في بيان، اليوم الخميس، إنه تنتشر بعض الظواهر السلبية من وقت لآخر في هذه المناطق التاريخية والثقافية المهمة من بينها انتشار القمامة والإهمال في بعض المناطق.

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وأشارت رئيس لجنة السياحة بالوفد، إلى أنه من بين المناطق الأثرية الهامة التي تحتاج إلى التطوير والاهتمام في محافظة الجيزة منطقة هضبة الأهرام الأثرية، فضلًا عن تطويرة نقاط مسار العائلة المقدسة والذي يمر بعدد من المحافظات ويمثل أهم مسارات السياحة الدينية في العالم كله وهو أمر فريد تتمتع به مصر.

وأكدت رمزي أنه من بين أهم المعالم الأثرية المهملة في مصر مبنى كابريتاج حلوان الموجود في محافظة القاهرة، والذي اشتهر بالسياحة العلاجية وكان يقصده السياح من مختلف دول العالم للاستشفاء من مياهه الكبريتية والتي تعد الأفضل في مصر، ولكن الاهمال ضرب هذا المكان بشكل كبير جدًا فأصبح مكانًا مهجورًا لا يقصده أي سائح وفقدت مياهه التي اختلطت بالصرف الصحي مقوماتها العلاجية السبب الرئيسي في جذب السياح فأصبح وجهة غير سياحية ذات أهمية كما كان عليه من قبل.

وشددت أمل رمزي على أهمية الاهتمام بتطوير المناطق السياحية والأثرية التي تمثل مرارات سياحية هامة يقصدها السياح الذين تستهدف مصر زيادة أعدادهم من أجل زيادة الانتعاش الذي شهده القطاع السياحي خلال الفترة السابقة