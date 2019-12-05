رئيس جهاز أكتوبر يتفقد تنفيذ مشروع الموقف الإقليمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، موقع مشروع الموقف الإقليمي الجاري تنفيذه على مساحة(62000م2) بالمدينة، والذي يقع في الفاصل السكنى الصناعي أمام بوابة المطورين.

وقال "الشربيني" في بيان اليوم، إن المشروع مصمم على أحدث مستوى بنظام البوابات الإلكترونية، ومن المقرر أن يضم المشروع مبنى تجاري بمسطح (600م2) مكون من طابقين وصالة انتظار، ومبنى إداري، ومبنى ورش، وكافيتريات لخدمة الركاب، ومظلات للأفراد ومظلات للأتوبيسات خرسانية ومعدنية، ومسجد يضم مصلى للسيدات، وغرف أمن وغرف كهرباء، كما سيتم نقل جميع المواقف العشوائية إلى الموقف الإقليمي.

وأضاف : يهدف المشروع لربط أحياء المدينة مع بعضها بالداخل، وكذا ربط المدينة بجميع محافظات الوجهين القبلي والبحري، بسعة استيعابية حوالي 27 أتوبيسا على مساحة (2600م2)، و114 "ميني باص" داخلي على مساحة (2870م2)، و 280 "مينى باص" للربط بين المدينة والمحافظات المختلفة، و 35 مكان انتظار للسيارات الملاكي، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار تحسين الخدمات المقدمة من جهاز المدينة لقاطنيها والمترددين عليها.