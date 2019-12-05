حاولا سرقة حقيبتها فقتلاها.. الداخلية تكشف لغز مقتل عجوز الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، لغز مقتل سيدة عجوز، على يد شخصين حاولا خطف حقيبة من يدها، ما أدى إلى سقوطها وإصابتها التي أدت إلى وفاتها.

تلقى قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا من إحدى المستشفيات بوصول "ربة منزل -مُقيمة بدائرة القسم" مُصابة بنزيف بالمخ ووفاتها متأثرة بإصابتها وما قرره شقيقها أنه أثناء سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم قام شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية، بخطف حقيبة يدها مما أدى إلى سقوطها أرضاً وحدوث إصابتها التي أودت بحياتها.

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تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة "عاطلين -لهما معلومات جنائية مسجلة – مقيمان بدائرة مركز شرطة كرموز".

بمواجهة المتهمين، قررا بتكوينهما تشكيل عصابي فيما بينهما لمزاولة نشاطهما الإجرامي في مجال خطف الهواتف المحمولة وحقائب يد السيدات بالطريق العام، باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات -ملك وقيادة أحدهما"، ولدى مشاهدتهما للمجني عليها عقدا العزم على سرقة حقيبتها بأسلوب الخطف عقب تتبعها، حيث قام أحدهما بخطف حقيبتها مما أدى لسقوطها أرضاً وحدوث إصابتها التي أودت بحياتها وهربا، وتم بإرشادهما ضبط الحقيبة بمكان تخلصها بإلقائها بأحد الشوارع بدائرة القسم، وضبط الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.