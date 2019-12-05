محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي الهواري، اليوم الخميس، موظفين بجمارك مطار القاهرة بالسجن 3 سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه لتقاضيهما رشوة مقابل تهريب بضائع "فضة" من ميناء القاهرة، دون دفع المستحقات المالية من الجمارك ودون عرضها على مصلحة الدمغة والموازين.
وأعفت المحكمة ثلاثة آخرين من العقوبة مع تغريمهم 50 ألف جنيه لكل منهم، كما ألزمت المحكمة المتهمين جميعًا برد تعويض عن قيمة جمارك عن البضائع المضبوطة.
وكانت تحقيقات محمود حجاب رئيس نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، كشفت عن ورود معلومات للرقابة الإدارية تفيد بطلب مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوي ومراجع إجراءات بقرية البضائع من "تاجر فضة" مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما وتهريب بضائع من ميناء القاهرة الجوي دون دفع المستحقات المالية ودون عرض البضائع على مصلحة الدمغة والموازين.
وتمكن ضابط الرقابة من ضبط المتهم السادس عقب تقاضيه مبلغ الرشوة وقدره 68 ألف جنيه، وبتفتيشه عثر بحوزته على أجزاء من البضائع المهربة جمركيًا.
كانت هذه تفاصيل خبر السجن 3 سنوات لمتهمين وإعفاء 3 آخرين من العقوبة بقضية "رشوة الجمارك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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