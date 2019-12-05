منها "قنبلتين يدويتين".. ماذا وجدت الداخلية بحوزة الإرهابيين بشمال سيناء؟ - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعللء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، مصرع 3 عناصر إرهابية؛ إثر مداهمة قوات الأمن لهم بمنطقة جلبانة بشمال سيناء.

ونشرت وزارة الداخلية صورًا التقطت للأسلحة المضبوطة بحوزة العناصر الإرهابية، وتظهر الصورة 2 بندقية آلية، طبنجة، كمية من الذخيرة، 2 قنبلة يدوية"

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه استمرارا لجهود الوزارة لتتبع العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات العدائية التي أودت بحياة العديد من شهداء الواجب بالقوات المسلحة بالشرطة وطوائف الشعب المختلفة وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني والنيل من مقدرات الوطن فقد أسفر ذلك عن رصد تحرك 3 من هذه العناصر الإرهابية مستقلين دراجة نارية بذات النطاق حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، إلا أنهم فور شعورهم بإحكام الحصار عليهم قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم مما أسفر عن مصرعهم والعثور بحوزتهم على الأسلحة سالفة الذكر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.